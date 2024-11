Ilrestodelcarlino.it - Nuova viabilità in centro: favorevoli e contrari

Laistituita a Recanati dalla giunta a guida Pepa fa ancora discutere più sul piano dello scontro politico, come era scontato, che sul piano pratico perché i cittadini e gli operatori commerciali sembrano meno inclini ad aprire un fronte di battaglia. Sul piano politico, intanto, c’è da sottolineare che l’attuale, che ha trasformato in senso unico tutto ilstorico, da via Primo Luglio a via Montemorello, con la possibilità di uscire verso la circonvallazione esterna della città all’altezza di piazza Leopardi, di Porta Pesa e Porta, era in vigore sino al 2022 prima che il sindaco Bravi, ormai da circa due anni al potere, decidesse di apporre delle modifiche per alleggerire il traffico su via Roma, dove confluivano gli automobilisti provenienti da Porta Marina e da via Calcagni.