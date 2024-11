Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Insigne senza freni: “Se Conte mi richiamasse, volerei subito”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Gioca nel Toronto, ma una parte di lui rimarrà sempre a Napoli.Insigne sta passando le ferie nella sua città prima di tornare in Canada per l’inizio della MLS e oggi a Kiss Kiss Napoli ha parlato del suo legame con il Napoli: “Ho un sogno nel cuore: che il Napoli possa rivincere lo scudetto, posso solo sperare che possa succedere quello che abbiamo vissuto due anni fa. Mi aspetto una grande partita domenica, anche se l’Inter è una squadra forte e Inzaghi è un grandissimo allenatore. Dal Nord vogliono mettere pressione al Napoli, masa lavorare benissimo e sa tirare fuori tutto quello che i calciatori hanno dentro”. Insigne: “Senza Napoli non si può vivere” Insigne ha poi parlato delle differenze tra Toronto e Napoli: “Mi sto trovando benissimo a Toronto. Lì non si vive lo sport con pressione, il calcio non è seguitissimo, è più caldo il tifo per il basket e per l’hockey.