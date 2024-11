Sport.quotidiano.net - L’Allianz Cloud si accende. Torna “The Art of Fighting“

la grande boxe a Milano. Sabato 16 novembre andrà in scena il settimo appuntamento firmato The Art of. L’organizzazione di Edoardo Germani, in collaborazione con il Fight Club Fragomeni di Giacobbe Fragomeni,con un evento ricco di sfide al cardiopalma tra pugili italiani in rampa di lancio, con tanti titoli in palio, nella splendida cornice deldi Milano. "Ci aspetta un’altra grande serata di boxe italiana, in un’arena che ha già regalato emozioni forti e match indimenticabili – esordisce Edoardo Germani. Ho organizzato sei eventi a firma Taf, portando oltre 10mila persone nei palazzetti. L’imperativo con cui lavoro è quello di offrire al pubblico sfide avvincenti, incontri equilibrati, dal pronostico incerto, meglio se tra italiani, per alzare il livello della competizione prima di sfidare atleti esteri.