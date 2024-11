Rompipallone.it - Inter, Inzaghi via a fine stagione: erede in panchina a sorpresa

Occhi dei grandi club su Simone, l’addio all’è una possibilità a: i nerazzurri stanno pensando a undel tutto inatteso Serata importante, questa sera, per l’, che mette alla prova le sue ambizioni europee, in un big match continentale a San Siro, contro l’Arsenal. Non è un gran momento per i ‘Gunners’, questo è vero, ma parliamo in ogni caso di una squadra che è stata capace, negli ultimi anni, di crescere notevolmente a tutti i livelli e mettere in discussione la leadership in Premier League del Manchester City. Dunque, avversario da non sottovalutare. Vincere darebbe ai nerazzurri la patente di aspirante top team, con ambizioni fondate di arrivare fino in fondo in Champions. Non l’unico obiettivo di questa annata, in cui la squadra divuole fare bene su tutti i fronti e puntare in ogni caso ai massimi traguardi.