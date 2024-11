Enel in 9 mesi utile netto ordinario a 58 miliardi +16%

Quotidiano.net - Enel, in 9 mesi utile netto ordinario a 5,8 miliardi (+16%)

chiude i novedel 2024 con un ebitdadi 17,4di euro, in aumento del 6,5% rispetto ai novedel 2023, e undi 5,8di euro, in deciso rialzo del 16,2% rispetto ai novedel 2023. Prosegue il calo del debito, a 58.153 milioni di euro (60.163 milioni di euro a fine 2023, -3,3%). Lo comunica il gruppo, confermando in una nota la guidance per il 2024 con la previsione di un ebitdacompreso tra 22,1 e 22,8di euro e uncompreso tra 6,6 e 6,8di euro. Il cda che ha esaminato i conti al 30 settembre ha deliberato un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2025. "Nei novedel 2024 abbiamo registrato solidi risultati, guidati dalla resilienza e dal bilanciamento geografico del nostro portafoglio di asset e da un maggior presidio delle iniziative di advocacy in America Latina", spiega Stefano De Angelis, cfo del gruppo