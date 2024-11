Quotidiano.net - Elezioni Usa, Trump vola e Musk già esulta: “La profezia si avvera! Game, set and match”

Roma, 6 novembre 2024 - “, set and". Gioco, partita e incontro.così Elonper il risultato della lunga nottata elettorale americana, che il miliardario ha seguito minuto per minuto dal comitato di Donalda Palm Springs. Mentre gli Stati Uniti attendono l’ufficialità dei risultati dellepresidenziali, in uno scenario che comunque vada cambierà molti assetti della politica mondiale, che danno in grandissimo vantaggio il tycoon,annuncia che, se gli verrà dato un posto nell'amministrazione in caso di vittoria di Donald, taglierà il numero delle agenzie federali. "Abbiamo troppa burocrazia, abbiamo troppe norme", ha detto il patron di X al programma online di Tucker Carlson, "dobbiamo lasciare che i costruttori d'America costruiscano". (FILES) Tesla and SpaceX CEO Elongestures as he steps on stage during a rally for former US President and Republican presidential candidate Donaldat Madison Square Garden in New York, October 27, 2024.