Panorama.it - Elezioni Usa 2024, Trump: «Una magnifica vittoria, l'America sarà di nuovo grande»

In un evento emozionante tenutosi a Palm Beach, Donaldha dichiarato di essere il 47esimo presidente degli Stati Uniti, sottolineando come il paese non abbia mai vissuto una situazione simile in precedenza. Con la famiglia al suo fianco, l'ex presidente ha esaltato il suo movimento politico, definendolo come il piùdella storia.ha espresso gratitudine aglini per il supporto ricevuto, promettendo di lottare ogni giorno per il loro bene. “Siamo all'inizio di quella chel'età dell'oro per l'. Glini ci daranno la possibilità di rendere diil nostro paese,” ha affermato con convinzione. In un accenno ai risultati elettorali, ha dichiarato lain stati chiave come North Carolina, Georgia, Pennsylvania e Wisconsin, e ha affermato che stanno continuando a ottenere risultati positivi anche in Nevada e Arizona, anticipando di poter contare su oltre 300 grandi elettori.