Dimessa dall'ospedale, la leader di +Europa ha ricevuto la visita del Pontefice

Papa Francesco ha fattoa sorpresa a casa di Emma Bonino, da pocoda una clinica di Roma dove era stata ricoverata alcune settimane fa per problemi respiratori. E se il, dopo l’incontro, ha detto di averla trovata «benissimo», ladiha postato sul proprio profilo Instagram una foto del colloquio spiegando che lal’ha «riempita di gioia» per essere stata definita «un esempio di libertà e resistenza». Emma Bonino: «Avere dei sogni mi aiuta a combattere il cancro» X Leggi anche › Paura per Emma Bonino: ladiricoverata per problemi respiratori Tra i grandi dell’Italia di oggi Nel 2016 Papa Francesco aveva incluso Emma Bonino tra «i grandi dell’Italia di oggi», e ora che ladi, figura storica del femminismo del nostro Paese, è stata’, ha voluto andare a trovarla a casa.