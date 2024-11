Quotidiano.net - Daspo sui treni contro le aggressioni ai ferrovieri. “Tante colleghe sotto choc”

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 6 novembre 2024 –leaisui. Piùlli e sanzioni più severe. Lo chiedono i sindacati dopo l’accoltellamento di Rivarolo (Genova). "Capotreno donne” "Parlo con capotreno che sono state insultate – confida a Quotidiano.net Giancarlo Mussoni del dipartimento nazionale Uil -. Si sono prese insulti e sputi, adesso non se la sentono più di salire su un treno, chiedono di essere trasferite ad altri incarichi. L’anno scorso sono state 250 leil personale ferroviario. Il termine aggressione va spiegato. Le più frequenti sono di tipo verbale. Gli accoltellamenti dopo il capotreno aggredito con il machete nel 2019, non si erano più ripetuti”. Poi c’è stato Rivarolo. “Quando esplode la violenza” "Vorrei far notare – ricorda il sindacalista – che quasi il 70% del personale ormai, per fortuna, è costituito da ragazzi anche molto giovani, soprattutto donne, che sono le più propense a fare questo mestiere.