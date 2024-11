Movieplayer.it - Da Conclave a Queer, perché girare film in Italia è più conveniente che mai adesso?

Leggi tutto su Movieplayer.it

Non solo ilcon Ralph Fiennes, ma anchedi Luca Guadagnino e la serie Netflix Ripley,inè sempre piùper Hollywood Negli ultimi anni sempre più produzioni internazionali, specialmente americane, hanno scelto Cinecittà e l'in generale come set ideale per le proprie storie e non solo a causa dell'ambientazione delle storie, ma per un discorso che riguarda principalmente il tax credit. "È una buona occasione per ricordare ai nostri colleghi che l'ha sempre avuto, e ha tuttora, un ruolo chiave nella nostra industria. Ma vogliamo migliorare ancora", ha affermato Marco Valerio Pugini, presidente di APE Associazione Produttori Esecutivi - Società di Servizi alla Produzione nel corso di un'intervista concessa a Variety. "Siamo un player che, certo, ha una lunga .