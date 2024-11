Lettera43.it - Chi è Dana White, che ha parlato sul palco di Palm Beach dopo il discorso della vittoria di Trump

Oltre a Donald, suldel Convention Center didove è andato in scena ildel tycoon è salito anche, ceo e presidente dell’Ultimate Fighting Championship (Ufc), che hadi «karma» per il successo del candidato repubblicano nelle Presidenziali Usa. «Nessuno merita questo più di lui esua famiglia. Questo è ciò che accade quando la macchina si mette contro di te», ha dettoalludendo a uno sforzo coordinato da parte degli oppositori politici diper abbatterlo. «Non sono riusciti a fermarlo. Lui è andato avanti. È l’uomo più resiliente che abbia mai incontrato in vita mia».ha poi ringraziato il podcaster Joe Rogan per aver appoggiato il candidato repubblicano, che poi ha surclassato Kamala Harris., ceoUfc (Getty Images).