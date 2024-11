Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005, stasera c’è Riccione

Inizio di stagione complicato per laBasketche sta pagando a caro prezzo gli infortuni e le assenze degli uomini più importanti del roster a disposizione di coach Marco Vandelli. La squadra, che questa sera alle 21 scenderà in campo tra le mura amiche del PalaIppo ospitando, nelle cinque gare fin qui disputate nel campionato di Divisione Regionale 1 ha conquistato soltanto una vittoria, contro Lugo. Il bilancio è però bugiardo sui valori visti in campo, dal momento che iti hanno perso con ampio margine soltanto contro Massa Lombarda, giocandosela invece fino agli ultimi secondi contro tutti gli altri avversari. Compresi quelli di Villa Verucchio, che domenica 3 novembre l’hanno spuntata per un’incollatura, vincendo 68-65. In quell’occasioneperaltro si era presentata con un organico ridotto all’osso.