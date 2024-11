Ilfattoquotidiano.it - Caregiver e permessi, per la Cassazione l’assistenza al disabile non si misura col cronometro

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

di Michelangelo Salvagni * La giurisprudenza della Corte disi è più volte pronunciata sulla tematica dei licenziamenti disciplinari intimati a causa dell’utilizzo improprio deiex art. 33, l. n. 104 del 1992 per finalità diverse da quelle della cura del(cosiddetto abuso del diritto). In materia, si è sviluppato un orientamento di particolare rigore che fa leva sul “disvalore sociale” della condotta che contrasta col “minimo etico” preteso dal lavoratore funzionalmente collegato, non solo agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ma anche con quelli che sono connaturati all’appartenenza ad una comunità. Tra le prime sentenze di legittimità che si sono occupate della questione, si segnala Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, che ha trattato il noto caso dell’utilizzo deiex lege n.