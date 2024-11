Ilfattoquotidiano.it - Berlinguer. La grande ambizione, film politico. Dopo i primi fotogrammi, avevo già le lacrime

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

per– La, legià mi rigavano il volto, man mano che ilsi snodava tra vicende chee che avevamo in tanti vissuto, la commozione procedeva con l’attenzione. La sala era ancor più sommessamente silente di quanto normalmente accade. Bellissimo rivedere Enriconon come nelle rimembranze celebrative cui siamo abituati, insieme a lunghi colpevoli vuoti, ma più che mai vivo, nel vortice della straordinaria storia che sono stati gli anni della sua segreteria e nel calore intimo degli affetti e dei dialoghi familiari, grazie ad Elio Germano per la sua straordinaria interpretazione e per la costruzione superba di Andrea Segre. Uncon la P maiuscola, che svolge in meno di due ore la ricostruzione credibile e veritiera di una vicenda fondamentale e complessa della recente storia italiana.