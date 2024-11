Oasport.it - Basket: Italia, passaggio ceco per la fiducia. A Genova il nuovo palasport apre con le qualificazioni agli Europei

Ci sarà senz’altro almeno un motivo di interesse che si lega a quello che domani, alle 18:15, accadrà a. L’occasione del match dieuropee (con tutto il sui generis del girone in questione) trae Cechia è anche quella per inaugurare ilcittadino, da 4000 posti. La disposizione delle tribune, al netto della fedeltà al progetto originale degli Anni ’60, ha un esempio particolarmente simile in: il PalaDozza, cioè l’arena che ospiterà un girone deglinel 2025. Per quanto riguarda la sfida di domani, si tratta della terza del girone I, in cui l’parte da 2-0 e la Cechia da un difficilmente pronosticabile 0-2. Vero è che la difficoltà del pronostico si scontra con un fatto paradossale: è vero che questo raggruppamento ha una forma fittizia di qualificazione, dal momento che le squadre sono tutte di Paesi ospitanti e dunque già col pass in mano, ma è altrettanto vero che la qualità media delle selezioni impegnate non si discute.