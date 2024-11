Romadailynews.it - Arrestato a Roma 53enne per atti persecutori contro parroci e fedeli

L’uomo, senza fissa dimora, intimidiva i frequentatori di due chiese del centro dicon minacce e molestie. Un uomo di 53 anni, senza fissa dimora, è statodai Carabinieri della Stazione diPiazza Farnese con l’accusa dinei confronti di duee dei frequentatori di alcune chiese del centro città. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della Procura, dopo accurate indagini che hanno confermato le accuse. Le indagini, partite in seguito alla denuncia di una delle vittime lo scorso mese, hanno evidenziato un quadro di minacce e molestie da parte dell’indagato, che si era reso protagonista di numerosi episodi intimidatori. Tra le accuse mosse all’uomo vi è l’utilizzo di un coltello per minacciare, oltre a richieste insistenti di denaro, cibo e altri sussidi.