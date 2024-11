15enne s' impiccapista del revenge porn

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

18.16 Gli inquirenti non escludono la pista delfra le ragioni che hanno spinto una ragazzina di 15 anni di origini arabe ad impiccarsi con una una corda dell'altalena nella sua casa di campagna, nell'Ennese. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio prendendo in seria considerazione questa ipotesi. Fra gli studenti della scuola frequentata dalla ragazzina gira la voce, raccolta dagli inquirenti, che la giovane sarebbe stata oggetto di video e foto che circolerebbero sulle chat.