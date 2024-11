Anteprima24.it - VIDEO/ Consiglio regionale, ok a terzo mandato di De Luca: centrodestra annuncia ricorso del governo

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti Passa inla legge suldi De, ma il Nazareno sconfessa ancora i suoi consiglieri, ribadendo il no al governatore di Salerno. In aula ilildelalla Consulta, come anticipato ieri da Anteprima24. La Regione Campania così, nelle intenzioni, recepisce la normativa nazionale del 2004 sulle elezioni. De, per ora, incassa un successo. Ma il prezzo più alto lo paga il Pd. Grande il rischio cortocircuito, sull’asse Roma-Campania. “Abbiamo approvato una norma ma non abbiamo definito una candidatura” s’affretta a dire Massimiliano Manfredi. E giura anche: “Mai Schlein o altri dirigenti si sono permessi di farmi pressioni o associare vicende totalmente distinte“. Il riferimento è alla partita Anci, dove il fratello Gaetano Manfredi è in corsa per la presidenza.