Passeggia sui binari con il cane | travolti e uccisi dal treno

Una notizia tragica arriva dalla Sardegna. Nella serata di lunedì 4 novembre una donna stavando con il suolungo idella ferrovia, nel tratto tra Aidomaggiore e Borore, nell’Oristanese. Entrambi sono morti dopo essere statida unin transito diretto a Cagliari.Leggi anche: Luca Bizzarri bloccato sulper tre ore rinvia lo spettacolo e ironizza: “Viva Salvini” L’allarme ai vigili del fuoco di Oristano è arrivato attorno alle 21. Ilcoinvolto nella tragedia è rimasto fermo per oltre due ore all’altezza del km 136,175 nel territorio di Aidomaggiore. Si indaga per stabilire le esatte cause dell’incidente. L'articolosuicon ildalproviene da The Social Post.