Ilgiornaledigitale.it - Nuova Subaru Outback 2026: più suv che mai. Prime info

Laè uno dei modellipiù popolari in Nord America ed in Europa. Conosciuta come vettura familiare, potrebbe cambiare forma nellagenerazione. Da alcune foto spia è stato avvistato un prototipo camuffato delladi settima generazione, che dovrebbe uscire allo scoperto l’anno prossimo. Dalle immagini è chiaro cheha in serbo alcuni cambiamenti piuttosto importanti e potenzialmente dirompenti. Lagenerazione disembra abbandonare la sua identità di station wagon alta, declinandosi più pesantemente verso il mondo dei SUV, avvicinandosi alla Forester. Sotto la mimetica, è ovvio che stiamo assistendo a una riprogettazione completa:non sta semplicemente attaccando unagriglia su una vecchia carrozzeria, ma sta pensando ad un’auto completamenteLa foro utilizzata in copertina è stata presa dal video del canale Youtube di Car Color Trim.