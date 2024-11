Notizie.com - Manovra, scontro governo-sindacati, Ottaviani (Lega): “Landini fa politica, altro che lavoratori di automotive e Stellantis”

continua a fareparlando del conflitto israeliano-palestinese e non pensa alla tutela deidel comparto”. Il braccio di ferro trasulla legge di Bilancio continua e anche dopo le audizioni alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero del 29 novembre. Intanto è slittato a lunedì 11 dello stesso mese l’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, inizialmente previsto per oggi, martedì 5 novembre.): “fachedi” (Ansa Foto) – notizie.comL’11 novembre è anche l’ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti parlamentari. Ritmi serrati, i tempi stringono e i lavori dovranno procedere spediti verso il 31 dicembre, giorno dell’approvazione della2025, pena l’esercizio provvisorio.