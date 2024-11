Secoloditalia.it - L’intervento. Orsomarso: “La giustizia è alla base della civiltà, l’abuso di potere destabilizza lo Stato”

Mai come oggi parafrasare Bertold Brecht non è soltanto utile ma direi necessario. La storia del mugnaio ai tempi di Federico II evidenzia che nella nostra diffusa umanitàfine “latrionfa sempre”. E’ difatti la, ovvero il senso di essa, il cemento che tiene insieme a tutte le diverse latitudininostraoccidentale, non perfetta , la nostra convivenza sociale, economica e civile. I cosiddetti Paesi democratici, quelli come gli Stati Uniti o la nostra Italia solo per citarne alcuni, si sono dati una Costituzione,a partire dai Principi Fondamentali, ed hanno costruito in secoli di Storia dal Medioevo in avanti la nostra moderna e “secolarizzata”organizzazione statuale che a livello orizzontale e verticale organizza appunto la nostra convivenza sociale e civile che si basa sul comune e diffuso sentire, o meglio ancora sulla condivisone, di diritti e doveri, di regole scritte e non tramandate.