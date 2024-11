Liberoquotidiano.it - La polizia fa irruzione nell'ufficio di Netanyahu. "Azione senza precedenti", sospetti gravissimi

Sono ore drammatiche per Israele. Sabato sera laha fattodel primo ministro Benjamin. Lo riferisce l'emittente Channel 12, citata da Times of Israel, sottolineando che si è trattata di un'e che non è ancora chiaro se sia collegata all'indagine sulle fughe di notizie di intelligence sulla guerra da parte dell'del primo ministro o all'indagine resa pubblica oggi, apparentemente collegata ai presunti tentativi di falsificare i verbali delle riunioni del gabinetto di guerra. L'Unità 433 Lahav dellaisraeliana ha reso noto oggi che sta conducendo da diversi mesi un'indagine penale che "riguarda fatti gravi risalenti all'inizio della guerra" all'interno dell'del primo ministro, come riporta Ynet.'ambito della vicenda, si prevede che un alto funzionario dell'del premier sarà interrogato.