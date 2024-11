Notizie.com - Kamala Harris, mariti, figli, record, studi, vita privata: chi è la donna che punta alla presidenza Usa e sfida Trump

Leggi tutto su Notizie.com

Gli occhi del mondo sono tuttiti su, cheDonalda diventare la primapresidente Usa. Prima vicepresidente al fianco di Joe Biden, si propone con i democratici per riuscire a raggiungere il titolo politico più ambito del mondo.(ANSA) Notizie.comLaha già stabilito diversi primati come quello di essere stata la prima vicepresidente del paese. Oltre che, è anche asiatica. Nel corso della sua storia ha sempre affrontato argomenti molto delicati come la lottadroga soprattutto tra i giovani, il diritto all’aborto, l’immigrazione e il diritto al voto. L’attuale vicepresidente di Joe Biden si scontra conin particolare sul tema dell’economia. Propone infatti diverse misure economiche in grado di sostenere la famiglia tra cui soprattutto quella per l’acquisto della prima casa con credito d’imposta fino a 25mila dollari e fino a 5mila per genitori di neonati.