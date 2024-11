Inter-news.it - Juventus fermata anche dal Lille! Non basta il ‘rigorino‘ di Vlahovic

Leggi tutto su Inter-news.it

Ilferma lae la partita si conclude sul risultato di 1-1. In Francia nonai bianconeri ilsegnato da Dusan. PAREGGIO – Lasi fermaalla quarta giornata di UEFA Champions League pareggiando contro ilcon il risultato di 1-1. In Francia Genesio riesce a tenere almeno il punto con i bianconeri, che spingono fino alla fine senza trovare il gol del 2-1. Va in vantaggio ilcon Jonathan David, che a tu per tu con Michele Di Gregorio fa un pallonetto trovando la rete. Dusanè freddo dagli 11 metri e al 60? pareggia i conti. Il rigore fischiato dall’arbitro su Francisco Conceicao è molto, molto dubbio. Lasale a 7 punti in Champions League e non si rialza dopo la sconfitta scorsa con lo Stoccarda. Ilsorprende nuovamente e si tiene a pari punti con i bianconeri.