Iranspogliata per protesta sarà curata

16.30 La studentessa iraniana che è stata arrestata per essersi parzialmente spogliata peral dipartimento di Scienza e Ricerca dell'Università Azad di Teheran, è stata sottoposta a cure mediche. Lo ha reso noto la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani. Nonmessa in carcere ma. La Mohajerani ha specificato che non è stato aperto alcun fascicolo giudiziario perché l'amministrazione considera l'episodio un problema sociale e non di sicurezza. Ahou Daryaei era stata presa e portata via dagli agenti di forza.