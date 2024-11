Inter-news.it - Highlights Serie A | Lazio-Cagliari 2-1: arbitro protagonista, due rossi!

Leggi tutto su Inter-news.it

, posticipo di chiusura delle 20.45 dell’undicesima giornata diA, si è concluso con il risultato di 2-1.l’Ayroldi, che ha espulso due giocatori sardi. Di seguito gol edella partita che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma.– All’Olimpico un frizzante e polemico. I biancocelesti passano subito in vantaggio con il gol di Boulaye Dia dopo appena 3? di gioco. La risposta delnon si è fatta attendere, con Zito Luvumbo che ha siglato il pareggio al 41?, ridando speranza ai rossoblù in un match equilibrato e acceso. Nel secondo tempo, laha continuato a spingere e ha ottenuto un calcio di rigore al 76?. Mattia Zaccagni ha trasformato dal dischetto, riportando i biancocelesti in vantaggio.