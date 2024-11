Ultimouomo.com - Gyokeres divora le difese avversarie

Leggi tutto su Ultimouomo.com

Quando Viktortira in porta, il più delle volte, i portieri non si muovono. Fateci caso, succede molto più spesso di quanto dovrebbe. Come se i suoi tiri arrivassero troppo presto, o troppo forti, per permettere una reazione degli estremi difensori. Come se la potenza delle sue conclusioni scendesse sotto la soglia del percepibile. È successo anche nella notte di Halloween, doveha aggredito la difesa dell’Estrela Amadora forte e veloce come un lupo mannaro. Ha segnato 4 gol, tutti e 4 calciando di collo a incrociare, anche se in situazioni molto diverse. Ciascuna di queste volteavrebbe potuto scegliere un tipo di finalizzazione diversa, ma tira così forte di collo che forse non vale la pena complicarsi la vita. La violenza dei suoi tiri ci sorprende sempre un po’, e ci esalta, perché c’è qualcosa di irresistibile nella forza primitiva di un attaccante che corre dietro lee conclude con forza iperbolica.