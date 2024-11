Ilgiorno.it - Gabriella Benedini: "Spazio alle donne artiste c’è ancora molto da fare. Atelier aperti ai giovani"

"Sono stata sempre una donna indipendente, ho avuto un marito, anzi due.e con il secondo ho fatto viaggi avventurosi in luoghi lontani, spesso difficili da attraversare, Africa, Medio Oriente e Sud America, viaggiavamo su un fuoristrada trasformato in casa, dormivano anche sul tetto, in certe circostanze. Esperienze che mi hanno lasciato un forte segno, che si è poi tradotto anche in pratica artistica".ha 92 anni, milanese d’adozione, ha attraversato il XXI secolo con le sue opere pittoriche e scultoree, in una ricerca continua che ha saputo indagare il tempo, il viaggio il mito e la memoria. Ha realizzato oltre 2.300 manufatti fra sculture, carte, bozzetti e installazioni, che fanno parte del primo catalogo ragionato online che sarà presentato domani al Museo del Novecento, in un incontro con la curatrice Mariateresa Chirico, Luigi Cavadini, storico e critico dell’arte e Paolo Volpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca.