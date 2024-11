Puntomagazine.it - Fondazione Arte Mangone: “L’arte tra la gente”, Fernando Mangone incanta il pubblico

Grande successo al Museo Archeologico Nazionale di Paestum per il firmacopie: un incontro emozionante tra archeologia e linguaggi contemporanei con il maestroLaha celebrato ancora una volta Paestum con il firmacopie del catalogo “Segni Epocali.racconta Paestum”. Un evento speciale, che si accompagna all’esposizione pittorica ospitata dal Parco Archeologico di Paestum, che ha visto la pcipazione di centinaia di persone, accorse al Museo per incontrare il maestro e approfondire la sua visione artistica. Tra amici, giovani studiosi di storia dell’e numerosi bambini affascinati dal processo creativo, l’evento si è trasformato in una vera e propria esperienza immersiva che ha messo in contatto diretto l’con il. Un’idea creativa, nata in maniera spontanea nel corso dell’inaugurazione della mostra.