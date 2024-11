Formiche.net - Escalation a Kursk. Ecco il battesimo del fuoco per i soldati nordcoreani

Nelle scorse ore, si sarebbe verificato un primo contatto tra le forze armate ucraine e il “corpo di spedizione” inviato da Pyongyang a sostegno dello sforzo bellico di Mosca. A riportare per primo questa notizia è stato Andriy Kovalenko, il più alto funzionario ucraino per la contro-disinformazione all’interno del consiglio di sicurezza nazionale, che su Telegram ha scritto quanto segue: “Le prime unità militari della Repubblica Democratica Popolare di Corea sono già sotto ilnella regione di”. Anche un alto funzionario dell’intelligence ucraina ha confermato al Financial Times l’avvenuto ingaggio, senza però fornire ulteriori dettagli. È la prima volta che, dall’inizio del conflitto, truppe di altre nazionalità sono ufficialmente coinvolte negli scontri tra Mosca e Kyiv. Facendo così spazio a nuove dinamiche.