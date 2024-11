Metropolitanmagazine.it - Election Day: quando Barack Obama riaccese il sogno americano a colpi di «Yes, we can»

Il giorno del giudizio è dunque arrivato. L’Day 2024 decreterà la fine di una delle campagne elettorali più intense e imprevedibili degli ultimi decenni. La pioggia di scandali a sfondo sessuale che continua a cadere su Donald Trump, l’abbandono di Joe Biden e l’entrata in scena, solo pochi mesi fa, di Kamala Harris. E poi i dibattiti infuocati, i botta e risposta al veleno, le reciproche accuse e i programmi diametralmente opposti. Ogni cosa ha condotto, infine, ad oggi, 5 novembre. Les jeux sont faits, o quasi, e nei prossimi giorni scopriremo chi occuperà lo Studio Ovale per i prossimi quattro anni. La lotta tra il tycoon repubblicano e la Vicepresidente democratica si preannuncia serrata, e il campo di battaglia è individuabile negli Stati in bilico -ben sette, a quanto pare- che decideranno le sorti degli Stati Uniti e, di conseguenza, del resto del pianeta.