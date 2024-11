Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Lille-Juventus e Bologna-Monaco | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si torna in campo, dopo il weekend dedicato alla Serie A, per la quarta giornata di: la Juve fa visita al, ilospita ilDopo le vittorie ottenute nell’undicesima giornata del campionato di Serie A, contro Udinese e Lecce,scendono nuovamente in campo per la quarta giornata del nuovo format della: avversarie di turno due club francesi, ile il. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, con i tre punti conquistati contro i friulani di Kosta Runjaic, hanno accorciato le distanze dalla capolista Napoli del grande ex Antonio Conte, fermata in casa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Decisivi per i piemontesi lo sfortunato autogol di Okoye, dopo il palo colpito da Thuram, e la rete realizzata da Savona, dopo un altro legno colpito da Kenan Yildiz.