Formiche.net - Cybersicurezza, serve un ministero dedicato. L’idea di Zennaro

Il grave attacco informatico ha recentemente messo in luce le vulnerabilità critiche del sistema di sicurezza digitale dell’Italia. L’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano ha rivelato la sottrazione di 15 terabyte di dati sensibili attraverso un’operazione sofisticata che ha coinvolto la società Equalize srl, con ramificazioni in Gran Bretagna e Lituania. Tra le vittime illustri figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. I dati, il nuovo petrolio dell’era digitale Nel panorama economico contemporaneo, i dati rappresentano la risorsa più preziosa, superando per valore strategico persino le tradizionali commodity energetiche. I colossi tecnologici come Meta, Google e Amazon hanno costruito imperi economici basati sulla raccolta, analisi e monetizzazione delle informazioni personali, raggiungendo capitalizzazioni di mercato che superano il Pil di numerose nazioni.