Bisseck sottotono ma arriva il rinnovo con aumento

Incognita sulle prestazioni dei nerazzurri: nonostante il bel calcio espresso, la seconda posizione in campionato ed un discreto percorso in Champions League, l’Inter si ritrova tra un attacco che spreca ed una difesa disattenta. Tra i tanti sotto la lente di ingrandimento c’è anche Yann, il quale non sta brillando. Tuttavia, la società vuole blindarlo: per lui pronto ildel contratto. Dubbi su, ma l’Inter lo rinnova Rivelazione in positivo della scorsa stagione, Yannha sorpreso tutto l’ambiente nerazzurro. La sua statura, ma anche l’abilità palla a piede e il senso di inserimento hanno regalato a mister Simone Inzaghi un’arma importante, in grado di far rifiatare profili dal calibro di Benjamin Pavard. Dall’inizio di questa stagione, il tecnico piacentino ha puntato molto sul difensore tedesco.