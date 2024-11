Ilrestodelcarlino.it - Berco, l’azienda di Copparo sospende la procedura di licenziamento

Ferrara, 5 novembre 2024 – Laladicollettivo in corso. Azienda e sindacati si incontreranno per valutare se ci sono le condizioni per arrivare a soluzioni alternative rispetto a quella sinora prospettata. È quanto è emerso dal tavolo convocato oggi a Roma dal ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Urso, delle istituzioni (Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Comuni die Castelfranco Veneto), dirigenti dellae sindacati. La Regione Emilia Romagna ha evidenziato come, tanto più a fronte della mancata presentazione di un piano industriale, lo scenario di unain crisi sia inaccettabile per un territorio fragile come il ferrarese, già segnato da altri casi di deindustrializzazione, e che potrebbe rappresentare motivo di grande tensione sociale, coinvolgendo anche un indotto importante.