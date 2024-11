Lapresse.it - Usa, annunciata la settima edizione dell’Italian Excellence Gala & Awards

La Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) ha annunciato la, che si terrà il 17 novembre 2024 a Los Angeles. Questo prestigioso evento rappresenta il momento di massima visibilità per la IACCW, riunendo eccellenze professionali italiane e americane e premiando i risultati straordinari ottenuti nei settori del business, della cultura e della comunità. Riflettori accesi sulla Sicilia Quest’anno ilaccenderà i riflettori sulla Sicilia, celebrando il patrimonio culturale e gastronomico unico dell’isola attraverso esperienze immersive e una cucina autentica. La serata proporrà un menu siciliano curato dalla chef ospite Elena D’Amico, in collaborazione con lo chef Luigi Fineo, e vedrà la partecipazione di una delegazione di aziende enogastronomiche provenienti dalla Sicilia e da altre regioni del Sud Italia. Questa delegazione sarà guidata da IFFB – Italian Fancy Food Brokers, uno dei principali partner del