Ilrestodelcarlino.it - Troppi incidenti nel Circondario di Imola, Sorbi: “Educazione e rispetto delle regole”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 4 novembre 2024 – “Ottobre è stato un mese un po’ nero per la sicurezza stradale imolese”. Presidente dell’Osservatorio per l’alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna, esprime la sua preoccupazione per una situazione allarmante, visto che negli ultimi trenta giorni si sono verificati ben dodicistradali. Nonostante non ci siano state vittime, i rischi restano elevati, con una tendenza all’aumento. A settembre si era registrata la tragica morte di un ragazzo di 16 anni in seguito a un incidente con la sua moto. E novembre è iniziato con un altro brutto incidente e un motociclista gravemente ferito in seguito a uno scontro con un furgone in via Nuova.