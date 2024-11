Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 4 novembre

La Casa delsi prepara a salutare un altro inquilino durante la puntata del reality show di Alfonso Signorini prevista per il 4. Questo sarà l’ultimo appuntamento di lunedì, dato che il programma passerà al martedì per lasciare spazio al nuovo show La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Durante l’undicesima diretta della stagione, il conduttore annuncerà quindi il terzo eliminato di questa edizione. Dopo le uscite di Clarissa Burt e Michael Castorino, e i ritiri di Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere, il pubblico è nuovamente chiamato a scegliere chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Chi sono i nominati del 4La puntata deldi lunedì 28 ottobre è stata ricca di eventi e colpi di scena. Dopo la loro esperienza al Gran Hermano in Spagna, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono rientrati nella Casa italiana.