Radio Goal – Obiettivo del Napoli? Tornare in Champions, la sconfitta ci può stare in campionato

Zazzaroni, Galeone, Giaccherini, Capuano, Trombetti, Cirillo, Semplici, Marolda, Alvino, De Giovanni e Sorrentino sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss: “L’delè quello diin, Conte ha ragione a ragionare in quel modo in conferenza stampa, ma vi assicuro pensa solo a vincere. Questo è anche la sua condanna. Sa che non ha ancora una squadra pronta per lo scudetto, ma sa che lo può diventare. Tutti a parlare dell’Atalanta di ieri, ma sono anni che è lì in alto giocando sempre ad altissimi livelli. Sono tranquillo perché questopuò migliorare. Ilè primo in classifica senza rubare l’occhio, figuriamoci quando il lavoro di Conte si vedrà.