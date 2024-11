Gamberorosso.it - "Produco vino grazie a mia moglie, ora le nostre bottiglie arriveranno in Italia". Intervista al campione Lautaro Martinez

Coraje. Pasiòn. Nomi forti per i vini prodotti a Mendoza, la città delargentino e una delle capitali mondiali della vitivinicoltura, da, attaccante dell’Interd’e stella della serie A, e dallaAgustina Gandolfo, che di Mendoza è originaria. Due Malbec in purezza prodotti con le uve coltivate a 1.050 metri di altitudine da uno storico vigneto di oltre novant’anni nel distretto di Las Compuertas, a Lujàn de Cuyo, su terreni profondi e argillosi e che saranno distribuiti indalla Meregalli. L’azienda si chiama Cittanina e produce due rossi cento per cento Malbec, ciascuno con una “tiratura” di 50mila: il Pasiòn, che affina per il 60 per cento in cemento e per il 40 per cento in barrique di rovere francesi, e che è undi media potenza, elegante ed equilibrato, con al naso aromi di frutta rossa e in bocca tannini vellutati e buona acidità; e il Coraje, che affina in barrique di rovere francese da 225, 400 e 500 litri ed è sontuoso, dal naso sottile e ricco di spezie, frutta fresca e aromi terziari e una bocca verticale e profonda.