Probabili formazioni Venezia-Parma | dodicesima giornata Serie A 2024 25

Ledi, match delladi/2025. Alle ore 15 di sabato 9 novembre le due neopromosse daranno vita a uno scontro salvezza di estrema importanza per la classifica: i lagunari in casa al Penzo sanno esaltarsi, fuori casa i ducali hanno dimostrato tanta personalità e dunque sarà una lotta vera per immagazzinare punti preziosi. Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Fabio Pecchia.– Pohjanpalo guida l’attacco di Di Francesco, Oristanio intoccabile alle sue spalle con Busio.– C’è spazio per Man nonostante la sua flessione, poi Bonny centravanti e uno tra Mihaila e Cancellieri. Hernani ai box per infortunio muscolare, fuori anche Berbabé Ledi(3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo Ballottaggi: – Indisponibili: Bjarkason, Sverko Squalificati: –(4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Delprato, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.