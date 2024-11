Puntomagazine.it - Pompei: Gli scavi di Pompei e i turisti irresponsabili. Carabinieri denunciano un Newyorkese

Dal Parco Archeologico diparte una chiamata in tarda notte, il sito contatta i, un turista si introduce all’interno e fa delle foto Parco archeologico di, h. 01:50: Il personale di vigilanza del sito archeologico contatta idella stazione di. Dai preziosi sistemi di videosorveglianza è stata notata una persona che si era introdotta neglida via Villa dei Misteri, per poi aggirarsi nelle varie aree a piedi facendo fotografie. Il 112 invia una gazzella dell’Arma sul posto e itrovano l’individuo. Si tratta di un turista28enne, incensurato. L’uomo è stato denunciato. Nessun danno al momento accertato al sito archeologico. Il direttore del Parco ha ringraziato i custodi del Ministero della Cultura e l’Arma dei: “intervento tempestivo ed esemplare, il sistema di sicurezza funziona.