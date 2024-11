Ilfattoquotidiano.it - Le promesse dem, il ‘drill, baby, drill’ di Trump e il peso di Musk sull’elettrico: le politiche ambientali Usa alla prova del voto

Gli Usa rischiano di restare ancora una volta fuori dall’Accordo di Parigi, ma anche dai negoziati mondiali sul clima, di continuare a estendere le concessioni per le trivellazioni nell’Artico senza alcun freno e di restare ancorati a una mobilità legata tuttora alle fonti fossili. Se Donaldvincesse le elezioni, imprimerebbe un cambiamento a tutta la politica energetica e ambientale degli Usa, come il tycoon ha già fatto in passato cancellando tutte le battaglie (non solo) condotte dal suo predecessoreCasa Bianca, Barack Obama. Di questo c’è certezza non solo perché è già accaduto, ma anche perché l’ex presidente degli Stati Uniti non nasconde certo le sue intenzioni. Tant’è che il sostegno alle auto termiche è diventato un suo cavallo di battaglia: “Nessuno Stato potrà vietare le auto a benzina” ha detto anche recentemente.