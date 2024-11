Anteprima24.it - Lavori in città, De Stasio: “Semafori farlocchi e incroci pericolosi: menefreghismo e superficialità dell’Amministrazione”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“L’inizio deia Piazza Risorgimento sta decisamente causando una mole di disagi notevole. Dopo lo spostamento, di fatto non ancora avvenuto, del mercato rionale in via Delcogliano (nello spazio antistante l’Ospedale San Pio e l’ingresso dell’eliporto), l’invenzione della “rotatoria” di autobus e pullman degna di un antico film in bianco e nero, il senso unico su via Mustilli, il “ponte” ad ore, stamattina ulteriore novità: il semaforo ubicato all’uscita di via Mustilli, e cioè all’o con via Calandra, via da Monteforte e via Pertini, è stato posto in “posizione lampeggiante”. Così come in posizione “lampeggiante” o, come si dice oggi, in “stand by”, è posto da mesi il semaforo ubicato all’o precedente (quello che si ritrova dopo avere percorso il Ponte San Nicola)”.