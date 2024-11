Iltempo.it - L'America di Mr e Mrs Trump

Convinto come sono che abbiano sempre ragione solo i cittadini nelle urne, attendo sereno (anche perché non mi cambia la vita) di sapere se il nuovo Presidente degli Stati Uniti sarà Donaldo Kamala Harris. C'è però una considerazione da fare. In questa campagna elettorale dai toni modernisti, il protagonista è stato uno solo: il cittadino biancono protestante di origine anglosassone. Non è alla superpotenza dei film che hanno parlato i due candidati, bensì a una manciata di padri di famiglia con il Suv che tornano a casa nel vialetto, a qualche migliaio di colletti ormai grigi della middle class con figli e cani, che tengono in casa un fucile per ogni evenienza.