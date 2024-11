Ilgiorno.it - Il Museo Bagatti Valsecchi compie 30 anni: visite guidate gratuite e laboratori nelle scuole

Milano, 4 novembre 2024 – Una storia iniziata quasi 150fa, una vicenda culturale pubblica più recente che festeggia quest’anno i 30di apertura. Con il progetto "oltre i confini", ilcelebra l’importanteversario. La collezione Erano gliOttanta del XIX secolo e nel cuore di Milano, tra via Gesù e via Santo Spirito, i fratelli baroni Fausto e Giusepperistrutturarono la dimora della loro famiglia ispirandosi al Rinascimento lombardo. Iniziarono così a collezionare dipinti e manufatti quattro-cinquecenteschi e in circa vent'allestirono una casa unica nel suo genere, al cui ingresso posero un motto latino che ancora oggi accoglie i visitatori: 'Amicis pateo aeternumque patebo', 'Sono aperta agli amici e sempre lo sarò'. L’apertura alla collettività Dopo la morte di Fausto e di Giuseppe, la casa continuò a essere abitata dai loro eredi sino al 1974, quando decisero di donare le collezioni a una Fondazione, mentre il Palazzo fu alienato alla Regione Lombardia, la quale si impegnava a ospitare in comodato perpetuo e gratuito le raccolte all'interno degli appartamenti storici al piano nobile del Palazzo, così da preservare lo stretto rapporto tra collezione e ambienti voluta dai due collezionisti.