Ilfattoquotidiano.it - Fabbrica dormitorio abusiva sequestrata a Samarate. Lavoratori cinesi sfruttati cucivano capi di famose griffe per 8 euro l’ora in nero

Confezionavanodi noteche venivano rivenduti al dettaglio a 400. I, cittadini, alcuni dei quali senza permesso di soggiorno, altri ine minorenni, ne prendevano 8 al, in. E alloggiavano in dormitori abusivi accanto al capannone. È quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Varese a. L’opificio è stato sequestrato. I finanzieri di Busto Arsizio hanno avviato un controllo fiscale nei confronti dell’impresa, attiva da soli tre mesi, che operava in totale spregio delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di prevenzione incendi, sfruttando manodopera illecita e clandestina. Isono stati affidati ai servizi sociali del Comune di