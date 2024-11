Oasport.it - Chi può affrontare Sinner nel girone delle ATP Finals? Come funziona il sorteggio e chi eviterà

La Race ATP al termine dei tornei di Metz e Belgrado, prevista sabato 9 novembre, definirà i qualificati alle: cinque tennisti sono già certi del pass per l’ultimo atto, mentre nell’ultima settimana a disposizione sono in quattro a giocarsi gli ultimi tre pass. I cinque tennisti qualificati non saranno in campo in questa settimana e sono irraggiungibili per gli altri quattro inseguitori: nella top five la classifica è cristallizzata e si conosce già la collocazione di ciascuno di loro nelle urne per ildella fase a gironi. Nella prima fascia ci saranno l’azzurro Jannik, primo nella Race, ed il tedesco Alexander Zverev, salito al numero 2 a Parigi-Bercy: i due tennisti, essendo nella medesima urna, non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, ma soltanto successivamente.