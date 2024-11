Terzotemponapoli.com - Casini: “Presentata una proposta per la modifica dello Statuto”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Lorenzo, presidente della Lega Serie A, è intervenuto durante l’assemblea straordinaria per la riforma. Di seguito il suo intervento. Così: “Oggi si può cominciare a cambiare qualcosa; se si vuole fare un passo al fine di trovare una soluzione per rendere il calcio più efficiente basta accogliere le proposte della Serie A“.sottolinea come “la Lega Serie A ritiene che il regolamento non corrisponda ai pesi. Motivo per cui, in via cautelativa, ha presentato ricorso”. “Abbiamo presentato unadi– ha proseguito– partendo dalladel presidente federale: la ricalca all’80%. Nellafederale c’è una formulazione che parla di questioni che riguardano ‘esclusivamente’ la Serie A.” “Noi chiediamo che si tolga il termine ‘esclusivamente'”.